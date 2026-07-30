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Ankara’da kamyonet EGO otobüsüne çarptı

Ankara’da kamyonet EGO otobüsüne çarptı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde kamyonet, EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kamyonet, EGO otobüsüne arkadan çarptı.

Olay, Keçiören ilçesi Protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 488 hat numaralı Akyurt seferini yapan EGO otobüsüne aynı yönde seyreden bir kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmında maddi hasar oluşurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay maddi hasar ile atlatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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