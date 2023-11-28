Ankara'da Kadın Arkadaşı Tarafından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın tarafından tartışma sonucu vurulan erkek hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Hasan D., tartıştığı kadın arkadaşı N.B. tarafından tabancayla vuruldu. Hasan D. olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi kadın ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. N.B. ile erkek arkadaşı Hasan D. arasında sakakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.B., üzerinde bulunan tabanca ile Hasan D.'ye ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hasan D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet şüphelisi N.B. ise olay yerine gelen polis tarafından suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı. N.B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.