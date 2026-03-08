Haberler

Hurdacılarda yangın paniği: Hurda araçlar alev aldı

Hurdacılarda yangın paniği: Hurda araçlar alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesinde çıkan yangında yaklaşık 100 hurda araç alevlerin arasında kaldı. Yangının çöpten başlayıp hurda araçlara sıçradığı bildirildi. Can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, yaklaşık 100 hurda araç yandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Çöpten başlayan başlayan yangın büyüyerek çöpün yakınında bulunan hurda araçlara sıçradı. Yangının fark edilmesi ile beraber çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaklaşık 100 hurda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangının tekrar büyümemesi için vinç yardımı ile hurda araçlar tek tek kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
İran: Suudi Arabistan'ı düşman olarak görmüyoruz

İran, günlerdir vurduğu Körfez ülkesine zeytin dalı uzattı
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...