Hurdacılarda yangın paniği: Hurda araçlar alev aldı

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, yaklaşık 100 hurda araç yandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Çöpten başlayan başlayan yangın büyüyerek çöpün yakınında bulunan hurda araçlara sıçradı. Yangının fark edilmesi ile beraber çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaklaşık 100 hurda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangının tekrar büyümemesi için vinç yardımı ile hurda araçlar tek tek kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı