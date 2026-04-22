Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili incelemeler devam ediyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı. Kazada personelin sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. Yenihisar bölgesinde kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili inceleme çalışmaları sabah saatlerinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı