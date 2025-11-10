Ankara'da Halk Otobüsü Arızalanan Araca Çarptı: Bir Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde arızalanan otomobilinden inen bir kişi, halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Çankaya Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın 06 ET 9371 plakalı otomobili bozuldu. Arabasından inen vatandaşa 06 HO 1326 plakalı biz özel halk otobüsü çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA