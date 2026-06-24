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Ankara'da EGO otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi gözaltına alındı

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Ankara'da EGO otobüsünün hafif ticari aracın ani manevrası sonucu kaza yapmasıyla 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Olaya neden olduğu iddia edilen sürücü O.K. gözaltına alındı.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı EGO'ya ait yolcu otobüsünün kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün yaptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre, EGO'ya ait 505 numaralı yolcu otobüsü şoförü, önüne aniden çıkan hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı. EGO otobüsü sürücüsünün kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü O.K.'nın gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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