Ankara'da Deprem Anı Mağaza Kamerasında
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de hissedildi. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da deprem anı bir mağazanın kamerasına yansıdı
ANKARA - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de hissedilen deprem, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara'da da hissedilmişti. Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan bir mağazada deprem esnasında vatandaşlar mağazadan kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa