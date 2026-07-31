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Ankara’da bir şahıs evini ateşe verdi

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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir şahıs kendi evini yaktı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs kendi evini yaktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kendi evini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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