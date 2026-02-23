Ankara'da yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

Ankara'da yolun ortasında arızalanan araç, trafik polislerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.

Ankara'da iftar saatinde Konya yolu üzerinde arızalanan bir otomobil, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu. Yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken aracın sürücüsünün yardımına bölgede görev yapan trafik polisleri koştu. Trafik akışının yavaşlamasını önlemek amacıyla olaya müdahale eden trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra aracı iterek yol kenarına çekti. Polislerin aracı güvenli alana almasının ardından trafik akışı normale döndü. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı