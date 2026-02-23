Haberler

Ankara'da yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisleri yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da iftar saatinde arızalanan bir otomobil, trafik polislerinin yardımıyla yol kenarına çekilerek trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Ankara'da yolun ortasında arızalanan araç, trafik polislerinin yardımıyla yol kenarına çekildi.

Ankara'da iftar saatinde Konya yolu üzerinde arızalanan bir otomobil, trafikte kısa süreli aksamalara neden oldu. Yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken aracın sürücüsünün yardımına bölgede görev yapan trafik polisleri koştu. Trafik akışının yavaşlamasını önlemek amacıyla olaya müdahale eden trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra aracı iterek yol kenarına çekti. Polislerin aracı güvenli alana almasının ardından trafik akışı normale döndü. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Fenerbahçelileri kızdıran sözler
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Galatasaray'da Osimhen sevinci

Antrenmandan paylaşılan o kare Galatasaraylıları sevince boğdu
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur