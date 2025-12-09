Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilogram esrar ele geçirildi

Ankara'da Yunus ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirilirken olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki uygulama noktasında görev yapan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içinde bulunan B.A. ile O.A. isimli şahıslar üzerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinde 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA