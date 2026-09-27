Ankara Çankaya'da silahlı alacak-verecek kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak'ta bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Taner Aksoy (37) hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kenan B. hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili B.Ş, H.T. ve E.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı