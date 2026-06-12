Haberler

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde inşaatta çalışan işçi, düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Andırın ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnşaatta çalışan ismi öğrenilemeyen bir işçi henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler

A Milli Takımımızı çok hafife aldı! Şu söylediklerine bakın
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı