Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 27 yıl hapis istedi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

DİLAN POLAT'IN 27 YIL HAPSİ İSTENDİ

Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.