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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasa dışı bahis suçlarından 27 yıl hapis talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat için 27 yıl hapis istedi.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin soruşturmasında sona gelindi. Savcılık iddianamesini düzenledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

3 AYRI SUÇTAN İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" , "yasadışı bahis" "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

DİLAN POLAT'IN 27 YIL HAPSİ İSTENDİ

Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Dilan Polat 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

Mahmut Karataş:

az vermiş bence daha çok hakediyor

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7
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VEFA:

ENERJİİİİİ PATLAMASI MÜTHİŞ!...

yanıt39
yanıt0
VEFA:

Engiiiinn çok tatlı mı yedik, çok canım yanıyor!...

yanıt27
yanıt0
Erol Bektaş:

Adalet işde yerini buluyo yavaş yavaş

65
10
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Zeki Sahin:

yarın pskolojisi bozuk diye çıkarmasınlar

71
3
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AYHAN BAYRAK:

Az talep etmiş

56
4
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Mevlüt Duman:

2 yıl yatar çıkar. Savcılar böyle bol keseden atıyor ama hakim karşısına çıkınca 2 yıla düşüyor. Yattığı da sayılınca hapis bile yatmaya bilir. Bunun için hukuk bilmeye gerek yok. İnsan ömrü kaç yıl adam vuran 18 yıl yatıyor.

56
2
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Güven önemlş:

tahliyeye bişey kalmamış

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5
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Yasef Behar:

Gündem değiştirmek ten başka bir şey değil. Bu kadinin üstü altı örgüt olsa ne yazar asıl örgütler dışarda serbest

35
3
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Yıldırım YILDIZ:

Enneeeerrrjjiiiiii

19
0
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