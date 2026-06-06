Haberler

Amasya'da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya'da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir lunaparkta ranger oyun aletinin kabini, 20 yaşındaki çalışan Burak Kırıkçı'nın başına çarptı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Amasya'da lunaparkta ranger olarak bilinen oyun aleti kabininin başına çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin, binmesi üzerine harekete geçti. Aletin hareket etmesini takip eden 20 yaşındaki çalışan Burak Kırıkçı'nın başına kabin çarptı. Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti.

Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Amasya Valiliği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Osman Hicin adlı vatandaş, "Kabin gencin başına çarpmış. Ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Vefat ettiğini öğrendik" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Sultangazi'de trafikte tartıştığı kişiyi bıçak ve sopa ile öldüren şahıs yakalandı

Trafikte katledilmişti! Fail, günler sonra yakalandı
Tokat'ta arkadaşları damada 10 bin liralık madeni para taktı

Bunlar nasıl arkadaş! Damada resmen tuzak kurdular
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lunaparkta kan donduran olay! 20 yaşındaki çalışan kurtarılamadı
Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten

Dünya Kupası'nın en güçlüleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Gönül Dağı' sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı

Genç şarkıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti