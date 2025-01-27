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Amasya'da Kamyon Sürücüsü Hastanede Hayatını Kaybetti

Amasya'da Kamyon Sürücüsü Hastanede Hayatını Kaybetti
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Amasya'da direksiyon başında rahatsızlanan 44 yaşındaki kamyon sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da direksiyon başında rahatsızlanan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Çelik (44) yönetimindeki 25 ADM 649 plakalı kamyon Alparslan Türkeş Caddesi'nde seyir halindeyken Amasya Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje çarptı. Ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak duran kamyonu görenlerin bildirmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Çelik, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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