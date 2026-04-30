Amasya'da ekiplerin aradığı kadının cenazesi sulama kanalında bulundu

Amasya'da evinden çıkıp kayıplara karışan kadının cansız bedeni ekipler tarafından sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Emine Aktürk'ün yakınları, sabah saatlerinden itibaren kendisini bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri çevrede ve evin önünden geçen su kanalında inceleme başlattı. Kanalda yemenisine erişilen 60 yaşındaki kadının cenazesi, Amasya il merkezinden gelen dalgıçların yaptığı aramalar sonrası evinden 2 kilometre ötede Suluova ilçesine bağlı Kazanlı köyü yakınlarında suyun içinde bulundu. Kanaldan çıkartılarak ceset torbasına konulan cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı