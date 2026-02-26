Denizde cansız bedeni bulunan gencin kimliği belirlendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde cesedi bulunan üniversite öğrencisinin kimliği belirlendi.

Amasra ilçesi Büyük Liman plajında bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gencin cenazesi, denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülmüştü. Gencin 22 yaşlarında Hasan Erdem Sevimli olduğu tespit edildi. Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri MYO'ya Eylül ayında kayıt yaptırdığı fakat okula devam etmediği öğrenildi. Gencin ayrıca Kastamonu Araç nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı