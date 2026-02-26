Haberler

Denizde cansız bedeni bulunan gencin kimliği belirlendi

Denizde cansız bedeni bulunan gencin kimliği belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Hasan Erdem Sevimli'nin kimliği belirlendi. Gencin cesedine ulaşıldı ve otopsi için hastane morguna götürüldü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde cesedi bulunan üniversite öğrencisinin kimliği belirlendi.

Amasra ilçesi Büyük Liman plajında bir şahsın elbiseleri ile denize girerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, dalgıçlar tarafından son görüldüğü bölgede yapılan aramada, bir gencin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gencin cenazesi, denizden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülmüştü. Gencin 22 yaşlarında Hasan Erdem Sevimli olduğu tespit edildi. Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri MYO'ya Eylül ayında kayıt yaptırdığı fakat okula devam etmediği öğrenildi. Gencin ayrıca Kastamonu Araç nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı