Amasra'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Güncelleme:
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kayma ve maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Amasra ilçesi Ahatlar mevkiinde sabah bastıran kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ise yolda kayarak seyir edebildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, polis ve jandarma ekipleri ise ana güzergahlarda devriye atıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

