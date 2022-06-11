Altın değerindeki litrelerce yağı böyle çaldılar - Haberler

Altın değerindeki litrelerce yağı böyle çaldılar Altın değerindeki litrelerce yağı böyle çaldılar Bursa'da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar. Altın değerindeki litrelerce yağı böyle çaldılar BURSA - Bursa'da 2 genç, zincir market çalışanların dalgınlığından faydalanarak litrelerce ayçiçek yağını çaldılar. O anlar güvenlik kameralarını saniye saniye yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Markete gelen 2 gençten biri dışarıda gözetleme yaparken diğeri markete girdi. Markete giren genç, market çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak yerde duran 25 litre ayçiçek yağını alarak giden gençler, kısa sürede gözden kayboldular. Gençlerin altın değerinde olan ayçiçek yağlarını çalma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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