Kazakistan'da bagajında 21 kilo esrar taşıyan kadın gözaltına alındı

Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında bagajında 21 kilo esrar taşımaya çalışan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta Uluslararası Almatı Havalimanında uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellendi. Yolcuların bagaj kontrolü sırasında Güneydoğu Asya ülkelerinden birinden gelen yabancı bir kadının bagajında 21 kilo esrar tespit edildi. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı