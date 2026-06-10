Haberler

Kazakistan'da bagajında 21 kilo esrar taşıyan kadın gözaltına alındı

Kazakistan'da bagajında 21 kilo esrar taşıyan kadın gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında bagajında 21 kilo esrar taşıyan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki uluslararası havalimanında bagajında 21 kilo esrar taşımaya çalışan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta Uluslararası Almatı Havalimanında uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellendi. Yolcuların bagaj kontrolü sırasında Güneydoğu Asya ülkelerinden birinden gelen yabancı bir kadının bagajında 21 kilo esrar tespit edildi. Uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabus gibi olay! Midesinden canlı böcek çıkarıldı

Korku filmi gibi ama gerçek! Midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı
Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor

Sözün bittiği yer! Bizim Çocuklar resmen yanıyor

Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!

Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!
İzmir'de feci kaza: Tıra adeta ok gibi saplandı

Tıra ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Öğretmenin heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı

Öğretmenin heimlich manevrası, öğrencinin hayatını kurtardı
Yolda yürürken hiç olmayacak şey başına geldi

Yolda yürürken hastanelik oldu
Mithat Yenigün'den Sektör Çağrısı: Devlet Desteklerse Zarar Etmez

Mithat Yenigün'den Sektör Çağrısı: Devlet Desteklerse Zarar Etmez