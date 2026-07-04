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Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin kongresi sokakları karıştırdı

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin kongresi sokakları karıştırdı
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Almanya'nın Erfurt kentinde aşırı sağcı AfD'nin kongresini protesto eden yüzlerce gösterici yolları kapattı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Protestolara yaklaşık 20 bin kişi destek verdi.

Almanya'nın Erfurt kentinde yüzlerce gösterici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) şehir fuar alanında gerçekleştirilen büyük kongresini engellemek için yolları kapattı, protesto düzenledi.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) kongresi sokakları karıştırdı. Yüzlerce protestocu, Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti olan Erfurt'ta AfD Partisi'nin büyük parti kongresini engellemek için etkinliğin düzenlendiği fuar alanına giden yollara barikat kurdu, ulaşımı engelledi.

Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı merkeze katılımcıların ulaşımını engellemek için aynı anda 10 noktayı araç trafiğine kapattı. Çok sayıda polis, bölgede yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürüp kongre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler ve polis arasında tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, AfD protestolarına yaklaşık 20 bin kişi destek verdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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