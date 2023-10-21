Allah'a ve Atatürk'e hakaret edip kadına saldıran şüpheli yakalandı

Ankara'da bir kadın, tanımadığı bir kişinin Allah'a ve Atatürk'e hakaret etmesi ve ardından saldırıya geçmesi üzerine şikayetçi oldu. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da, Allah'a ve Atatürk'e hakaret edip, ardından sokakta tanımadığı bir kadına saldıran şüpheli yakalandı.

Olay, 20 Ekim günü, saat 21.20 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Polis merkezine başvuran H.T. isimli kadın; yolda yürürken karşısına çıkan ve tanımadığını ifade ettiği kişinin bir anda kendisine, Allah'a ve Atatürk'e hakaret etmeye başladığını, ardından ise kendisine saldırarak darbetmeye çalıştığını söyleyip, şikayetçi oldu. Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda saldırganın kimliğini tespit eden ekipler, bugün saat 19.00 sıralarında şüpheli E.K.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

'Atatürk aleyhine işlenen suçlar', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli E.K.A.'nın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, şüpheli E.K.A.'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.