Kazayla ilgilenen polis ekiplerini gördü, sürücü değiştirse de cezadan kaçamadı

Burdur'da trafik kontrolü sırasında alkollü sürücüsü, polisleri görünce arkadaşıyla yer değiştirdi. 0.87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 11 bin 629 TL ceza uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 DM 938 plakalı otomobiliyle seyreden sürücü İ.B.E, kazayla ilgilenen polis ekiplerini görünce aracı emniyet şeridine çekip yandaki arakadaşıyla ye değiştirdi. Durumu fark eden polis ekiplerince otomobil durduruldu. Ekiplerin sorgusu üzerine gençler sürücü değiştirdiklerini kabul etti. Yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.B.E'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari ceza uygulandı. - BURDUR

