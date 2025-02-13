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Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu, 60 Bin TL Ceza Kesildi

Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu, 60 Bin TL Ceza Kesildi
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde alkollü olarak araç kullanan B.E.A., kontrolsüz bir şekilde ana yola çıkan aracıyla başka bir araca çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücüye 60 bin 41 TL idari para cezası kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Sürücüye 60 bin 41 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Tırnova Mahallesi, Tayfunspor civarında 1.58 promil alkollü olduğu tespit edilen B.E.A. isimli sürücü, tali yoldan ana yola kontrolsüz ve hızlı bir şekilde çıkınca ana yolda ilerleyen başka bir araca çarptı. Sürücünün dikkatsizliği sonucu çarptığı aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tarafından B.E.A.'ya toplam 60 bin 41 TL idari para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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