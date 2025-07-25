Alkollü Sürücü, Kaldırımda Yürüyen Genç Kızlara Çarptı

Alkollü Sürücü, Kaldırımda Yürüyen Genç Kızlara Çarptı
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Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir göz doktoru, kullandığı otomobille kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarparak yaralanmalarına neden oldu. Olayın ardından tutuklandı.

Tekirdağ Çorlu'da arabasıyla kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarpıp yaralanmasına neden olan alkollü göz doktoru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Kaza sonrası yaralanan yaya D.Y. ve S.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerini terk eden sürücü Ö.K. ise bir süre sonra maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Ö.K.'nin 4.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü işlemleri için karakola götürüldü.

İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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