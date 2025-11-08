Haberler

Alkol Testini Reddeden Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, inşaat alanına girmek zorunda kaldı. Sürücüye toplam 82 bin TL'lik ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü inşaat alanına girince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri seyir halinde uygulama yaptıkları sırada seyir halinde olan 06 YHB 56 plakalı araçtan alkol şişesi atıldığını fark ettiler. Ekipler aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla hızla kaçmaya başladı. Ekipler de peşine düştü. Kovalamaca sırasında yön levhası çarpan sürücü hasarlı aracıyla kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç site inşaatı alanına girince durduruldu.

Ekipler sürücü Nurettin Y.(30)'ye alkol testi yapmak istediler. Sürücü ekiplerin testini reddetti. Sürücüye alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönden seyir etmekten 9 bin 267 TL, drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken toplam 82 Bin 217 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken araç çekici ile otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
