Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu traktör sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli yönüne seyir halinde olan ve üzüm bağından topladığı asma yapraklarını taşıyan E.G. (23) yönetimindeki 09 AKP 872 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve önünde seyreden Zeki Karasu (54) idaresindeki 45 Z 4118 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Zeki Karasu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karasu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araç sürücüsü E.G. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan Z.D. (17) ve E.D. ağır yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden traktör sürücüsü Zeki Karasu'nun Alaşehir'e bağlı Gürsu Mahallesi'nde ikamet ettiği, evli ve iki çocuk babası olduğu ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
