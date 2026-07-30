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Alaplı’da ’pat-pat’ kazası: 5 yaralı

Alaplı’da ’pat-pat’ kazası: 5 yaralı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Alaplı ilçesi Yeni Doğanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fındık Bahçeye giden sürücü Şerife Yılmaz ile birlikte Pat pat kasasında bulunan H. Öztürk, B. Kayacan, K.Öztürk ve A. Demirel 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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