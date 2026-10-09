Haberler

Alanya Mahmutlar'da 40 bin liralık kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki lüks sitede 40 bin TL değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine jandarma güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kaydından tespit edilen şüpheli, operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edildi ve hırsızlıktan tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 bin liralık kablo hırsızlığı şüphelisi kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinden yaklaşık 40 bin TL değerinde kablonun çalındığını fark eden site yönetimi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin 35 yaşındaki Y.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı

Savaşa bir ülke daha dahil oldu
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı

Ne yapıyorsunuz Bülent Hanım?

Başkentte alarm! Halka 'Kış gelmeden şehri terk edin' uyarısı

Halkı açık açık uyardılar: Kış gelmeden şehri terk edin
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi