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Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Otel odasında 1 kilo 865 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 1 kilo 865 gram ağırlığında, yaklaşık 537 bin 600 kullanımlık A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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