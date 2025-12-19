Haberler

Alanya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 31 PAU 07 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
