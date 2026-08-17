Haberler

Alanya'da Restoran Mutfağında Yangın Panik Yarattı

Alanya'da Restoran Mutfağında Yangın Panik Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir restoranın mutfak bölümünde dün akşam bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Yangında mutfak kısmında hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mutfak kısmında hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban sayısını kendisi bile hatırlamıyor! “Kara Dul” için yolun sonu

20 yılda 10 eşini öldürdü! “Kara Dul” için yolun sonu
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor

Okan Buruk arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?

YHT biletlerine zam: Ankara-İstanbul arası ne kadar oldu?
Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı

Beyoğlu sokakları kana bulandı! Pitbull saldırdı, sahibi bıçaklandı
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş TFF'ye gidiyor

3'ü birden TFF'ye gidiyor! Nedeni de belli