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Adana'da köprüden düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da köprüden düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Adana'nın Aladağ ilçesinde Eğner Köprüsü'nden bilinmeyen nedenle nehre düşen bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde Eğner Köprüsü'nden düşen bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Aladağ ilçesine bağlı Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, köprüden geçen kadın bilinmeyen bir nedenle nehre düştü. Bunun üzerine köprü çevresinde bulunan vatandaşlar durumu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, düşen kadına ulaşarak güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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