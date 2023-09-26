Alacak verecek kavgası sonucu adam öldürüldü

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, alkol içerek gezen 3 arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgasında Hüseyin Hakan, S.D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. S.D. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Balkiraz Mahallesi Esenler sokakta meydana geldi. 3 arkadaş otomobille dolaşırken alkol almaya başladı. Bu sırada Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. İddiaya göre sürücü A.Ç.'nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında S.D. ise tabanca ile Hüseyin Hakan'a tabancayla ateş etti. Bu sırada sürücü A.Ç., tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu.

1 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü A.Ç. ve şüpheli S.D. olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü A.Ç. yakalandı. Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.