Haberler

Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. 3 masaj salonuna yönelik düzenlenen operasyonda toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren 3 masaj salonuna yönelik artan ihbar ve şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar kapsamında elde edilen delillerin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon kararı alındı. Operasyon kapsamında 3 masaj salonunda eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 4 şüpheli Akşehir'de, 2 şüpheli Afyonkarahisar'da ve 1 şüpheli Hatay'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir'e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı. S.K., G.G., H.G., Ş.K., R.Ö., D.Ö. ve S.A.M. isimli 7 şüpheli hakkında "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.M., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu