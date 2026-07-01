Uzman Çavuş Şehit Oldu, Aksaray’da Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan askeri araç kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, memleketi Aksaray'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal, 22 Mayıs 2026 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Hilal, ileri tetkik ve tedavi amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hilal, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit düştü. Şehit Abdurrahman Hilal için Aksaray Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Hilal'in naaşı Ulu Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Aksaray Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Törene, ailesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı