Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Birçok araç yolda kaldı, özel idare ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde birçok araç yolda kaldı. Mahsur kalan araçlar ise özel idare ekiplerince kurtarılıyor.

Aksaray'da sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Ortaköy ve Güzelyurt ilçelerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar birikmesi nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, birçok araç yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, yolda mahsur kalan ve kara saplanan araçlar ekiplerce kurtarıldı. Kar yağışıyla birlikte Çamurluk-Oğuzlar, Akin-Balcı, Çekiçler-Balcı, Hıdırlı-Karapınar ve Yıldırımlar köyleri güzergahlarında yoğunlaştırıldı.

Aksaray İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerimiz sahadadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
