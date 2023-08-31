Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı ve C.U'nun uyuşturucu getirip sattığını tespit etti. Zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve aramada uyuşturucu madde, tabanca fişekleri ve silahlar ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.