Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı ve C.U'nun uyuşturucu getirip sattığını tespit etti. Zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı ve aramada uyuşturucu madde, tabanca fişekleri ve silahlar ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, C.U'nun zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüpheli, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramada, bir miktar esrar, bonzai, kenevir tohumu, 33 tabanca fişeği, hassas terazi ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.