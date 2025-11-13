Haberler

Aksaray'da Traktör Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayru Nisa Ü. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Eskil ilçesi Tol Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evlerinin bahçesinde traktörle manevra yapan M.Ü. (33) traktörün arkasında bulunan 2 yaşındaki kızını fark etmedi. Traktörün altında kalan Hayru Nisa Ü. ağır yaralanırken, aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğu alarak Eskil İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede müdahale edilen çocuk daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma babayı gözaltına alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
