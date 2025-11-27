Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi 4130 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 06 PSF 51 plakalı otomobil M.D. (61) yönetimindeki 50 DE 974 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, otomobil sürücüsü İ.B. başından aldığı darbe ile yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY