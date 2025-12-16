Haberler

Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı

Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4'ü hakem 5 yaralı
Güncelleme:
Aksaray-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, okul müsabakalarında görevli 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında okul müsabakalarında görev yapan 4'ü hakem 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eskil ilçesinde düzenlenen okul sporları müsabakalarında yarı final maçını yönettikten sonra Aksaray'a dönmek üzere yola çıkan hakemlerin bulunduğu 68 BA 857 plakalı otomobil, Eşmekaya kavşağında Muhammet S. yönetimindeki 68 ADE 074 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve hakem olan Ebubekir K., Şeyma E., Ufuk B. ve Fahri İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
