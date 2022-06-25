Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu Taşpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya'nın Ereğli ilçesine giden Özgür N. (44) idaresindeki 06 TZP 92 plakalı Ford marka otomobil önünde seyreden tırı sollamak istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Bektaş N. (71), Gonca N. (32), Burak Kadir N. (13) Yusuf Emre N. (9) ve Ahmet Arif N. (4) yaralanırken, Asiye Nakişçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde Asiye Nakişçi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Bektaş N. ile torunu 4 yaşındaki Ahmet Arif'in durumlarının ağır olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dede ve torunun hayati tehlikesinin sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yavuz Akkan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa