Akhisar'da polis memuruna başarı belgesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında yaşanan şiddete anında ve etkin müdahalede bulunan polis memuru Ersin Çelik, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ersin Çelik, kadına yönelik şiddet olayına anında ve etkin müdahalede bulunarak büyük bir başarıya imza attı. Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, polis memuru Ersin Çelik'in özverili ve hızlı müdahalesini makamında başarı belgesi takdim ederek ödüllendirdi.

Kaymakam Murat Kütük, Ersin Çelik'in bu örnek davranışının diğer emniyet personeline de ilham kaynağı olacağını belirtti ve Çelik'e teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA