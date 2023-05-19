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Akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi.

Akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 kara yolu Yeşilyurt Mahallesi geçişinde bulunan akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser A. idaresindeki 41 ANL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde akaryakıt istasyonunun fiyat tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kevser A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - 3. Sayfa

Başiskele İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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