Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bit pazarında yaşanan bıçaklı saldırı sonucu İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetmişti.

Kamuoyunda infial yaratan cinayetin ardından Minguzzi'nin ailesine yönelik çok sayıda tehdit mesajı gönderilirken, emniyet güçlerinin 'suç örgütü' kapsamına taşıdığı davanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CİNAYETİN YAŞANDIĞI PAZARDA MEYDAN OKUDULAR

Çoğunluğu TikTok platformunda olmak üzere Minguzzi'yi öldüren B.A.'ya yönelik destek videoları paylaşan kişiler, olayı bir boyut ileri taşıyarak cinayetin yaşandığı pazar yerine giderek video çekti. Minguzzi'nin katili B.A. ile özdeşleşen saç stilleriyle etrafındakilere meydan okuyan 12-14 yaş arasındaki iki çocuğun videosu, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu.