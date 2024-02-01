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Ahıra giren başıboş köpekler 11 büyükbaş hayvanı telef etti... O anlar kamerada

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Ankara'nın Ayaş ilçesinde başı boş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti. Ahır sahibi zararını 550 bin lira olarak açıkladı. Olayın görüntüleri kameraya yansıdı.

Ahıra giren başıboş köpekler 11 büyükbaş hayvanı telef etti... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Ayaş ilçesinde başı boş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Ayaş ilçesi Ortaberket Mahallesinde bulunan hayvancılık bölgesinde Yücel Koç'a ait ahıra giren başı boş köpekler 7'si dana 4'dü düve olmak üzere 11 büyük baş hayvanı telef etti.

"Zararım 550 bin lira, benim zararım ne olacak"

Başı boş köpeklerin girdiği ahır sahibi Yücel Koç, "Sabah saat 11 civarı çoban aradı, ahıra köpekler girmiş hayvanlara saldırmış diye aradı. Ahıra geldiğimde 7'disi dana 4'dü damızlık olan 11 hayvanımın telef edildiğini gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda ahıra giren köpeklerin hiç birinde kulak küpesi olmadığını gördüm. Toplam zararım şuan için 550 bin lira benim bu zararımı kim ödeyecek" dedi.

Öte yandan, olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri başıboş köpekleri uyuşturarak barınaklara götürdü. Ankara İl Jandarma Çevre Koruma timlerince gerekli adli idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Ayaş Hayvan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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