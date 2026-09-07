Ahbap Suç Örgütü Operasyonu: 47 Gözaltı, 4,3 Milyar TL Bağış İddiası

Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında düzenlenen 5. dalga operasyonda 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 4,3 milyar TL bağış toplandığı belirlenirken, bu bağışların 4,2 milyar TL'lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temel konusunu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetinin oluşturduğu bildirildi.

4,3 milyar TL bağış toplandığı belirtildi

Başsavcılık açıklamasında, 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması amacıyla derneğe yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığı, bu bağışların 4,2 milyar TL'lik kısmının sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin olağan yardım akışı karakterine uymadığı ve şüphe oluşturduğu kaydedildi.

950 milyon TL nakit çekildi

Toplanan bağışların yaklaşık 950 milyon TL'lik kısmının 13 Şubat-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit olarak çekildiği, bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu para çekimlerinin "alanda nakdi yardım/harcama" olarak açıklanamayacak boyutta olduğu ve miktarın hangi harcama kalemlerine sarf edildiğinin tespit edilemediği ifade edildi.

Bağışlardan 2 milyar TL'nin üzerinde bir kısmının konut projeleri için harcandığı, yapılan konut ve okulların sayı ve nitelikleri karşısında bu miktarın yüksek olduğu ve durumun şüphe içerdiği kaydedildi. Konut ve okul harcamalarına ilişkin mali ve fiziki incelemelerin TOKİ bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından sürdürüldüğü aktarıldı.

Mal ve hizmet alımları inceleniyor

Toplanan bağışlardan 1 milyar TL'nin üzerinde bir kısmının mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu alımların da ayrı bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği bildirildi. Harcamalar karşılığında mal veya hizmet alınıp alınmadığının ve alınmışsa ticari teamüllere uygun olup olmadığının bilirkişi raporuyla ortaya konulacağı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, itiraf içerikli ifadeler, mal veya hizmet satın alınan kişiler ile şüphelilerin şahsi hesapları arasındaki para akışlarına ilişkin incelemeler, bazı yüksek miktarlı harcamaların karşılığının bulunmadığına yönelik tespitler, dernekle organik üye veya muhasebe ilişkisi bulunan bazı şüphelilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından şahsi menfaat elde ettiğine ilişkin veriler ile kamu kurumlarına yapılan yardım teslimlerinde faturaya kıyasla eksiklik bulunduğuna ilişkin belgelerin 5. dalga operasyonun dayanakları arasında olduğu ifade edildi.

47 şüpheli gözaltında

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında operasyon düzenlenirken, şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, elde edilen yeni deliller ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı