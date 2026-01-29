Haberler

Ağrı'da sis kazaya neden oldu

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesini bağlayan yolda yoğun sis ve kaygan zemin nedeniyle bir otomobil kaza yaptı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı.

Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

