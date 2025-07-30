Ağrı'da Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Ağrı'da Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da seyir halindeki otomobil, traktöre çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Ağrı'da seyir halindeki otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağrı ile Taşlıçay arasında bulunan karayolu üzerinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A. yönetimindeki 54 FR 486 plakalı traktöre yandan çarptı.

Çarpışma sonrası her iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler A.Ö. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ali Koç'tan Chobani ile yapılan imza töreninde Atatürk sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bu sahneyle hafızalara kazınmıştı! Son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.