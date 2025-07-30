Ağrı'da Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Ağrı'da seyir halindeki otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ağrı ile Taşlıçay arasında bulunan karayolu üzerinde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 16 AIF 196 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A. yönetimindeki 54 FR 486 plakalı traktöre yandan çarptı.

Çarpışma sonrası her iki araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler A.Ö. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI