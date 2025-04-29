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Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 950 Paket Ele Geçirildi

Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 950 Paket Ele Geçirildi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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