Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 950 Paket Ele Geçirildi
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonla 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Doğubayazıt ilçesinde 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 7 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa